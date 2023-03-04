Втюрина (Багаева) Евдоки Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрина (Багаева) Евдоки Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Втюрин Радион Пантелемонович

Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Втюрин Иван Пантелемонович

Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Втюрин Кирил Пантелемонович

Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Втюрин Пантелей Иванович

Смерть
После 1763
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