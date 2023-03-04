Втюрина (Багаева) Евдоки Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Втюрин Радион Пантелемонович
Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Втюрин Иван Пантелемонович
Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Втюрин Кирил Пантелемонович
Отец ребёнка: Втюрин Пантелей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763