Втюрин Пантелей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Втюрин Иван Савинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Втюрин Радион Пантелемонович
Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Втюрин Иван Пантелемонович
Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Втюрин Кирил Пантелемонович
Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Втюрина Евдоки Абрамова
Смерть
После 1763