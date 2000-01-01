Втюрин Пантелей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрин Пантелей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Втюрин Иван Савинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Втюрин Радион Пантелемонович

Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Втюрин Иван Пантелемонович

Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Втюрин Кирил Пантелемонович

Мать ребёнка: Втюрина Евдоки Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Втюрина Евдоки Абрамова

Смерть
После 1763
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