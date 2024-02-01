Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Сазонова Зоя Николаевна
Сазонова Зоя Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сазонов Николай
Около 1880 г.р.
Мать
Сазонова (Осокина) Анна
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Сазонов Николай
Мать:
Сазонова Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия