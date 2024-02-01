Сазонова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сазонов Николай

Мать: Сазонова Анна

Смерть
Неизвестно
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