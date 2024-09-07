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Пешкова Авдотья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Игнат Борисович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пешков Пимон Игнатьевич

Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Пешков Антон Игнатьевич

Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1477 поз. 32 Первый сын Антон
Рождение ребёнка
01.09.1841

Сын: Пешков Антон Игнатьевич

Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1477 поз. 32 Второй сын Антон
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
Неизвестно

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