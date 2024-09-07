Пешкова Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Рождение ребёнка
01.08.1835
Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1477 поз. 32 Первый сын Антон
Рождение ребёнка
01.09.1841
Отец ребёнка: Пешков Игнат Борисович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1477 поз. 32 Второй сын Антон
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
Неизвестно