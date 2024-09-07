Пешков Пимон Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пешков Игнат Борисович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
1839
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Упоминание
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30