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Пешков Пимон Игнатьевич

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пешков Игнат Борисович

Мать: Пешкова Авдотья Николаевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Смерть
1839
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Упоминание
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30

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