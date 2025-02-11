Курзенёв Владимир Иванович
мужской, родился 1893
умер 17.12.1966, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Супруги
Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна05.11.1909 г.р.
Дети
Курзенёв Борис Владимирович10.06.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1929
Сын: Курзенёв Борис Владимирович
Мать ребёнка: Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
17.12.1966
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область