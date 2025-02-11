Курзенёв Владимир Иванович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Курзенёв Владимир Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1893

умер 17.12.1966, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Супруги
Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна05.11.1909 г.р.
Дети
Курзенёв Борис Владимирович10.06.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна

Рождение ребёнка
10.06.1929

Сын: Курзенёв Борис Владимирович

Мать ребёнка: Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
17.12.1966
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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