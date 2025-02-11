Курзенёв Борис Владимирович
мужской, родился 10.06.1929, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
умер 07.12.2005, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКурзенёв Владимир Иванович1893 г.р.
МатьКурзенёва (Ардашева) Галла Викторовна05.11.1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.12.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва