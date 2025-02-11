Курзенёв Борис Владимирович 10.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Курзенёв Борис Владимирович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.06.1929, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

умер 07.12.2005, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Курзенёв Владимир Иванович1893 г.р.
Мать
Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна05.11.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Курзенёв Владимир Иванович

Мать: Курзенёва (Ардашева) Галла Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
07.12.2005
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Миусское кладбище

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