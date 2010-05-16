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Собянин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1933

Дата смерти

16.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Собянин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собянина (Бардина) Зинаида Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
16.05.2010
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

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