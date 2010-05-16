Собянин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1933
Дата смерти16.05.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Отец: Собянин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собянина (Бардина) Зинаида Васильевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
16.05.2010
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область