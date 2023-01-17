Собянина (Бардина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина (Бардина) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1932

Дата смерти

17.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собянин Иван Яковлевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.06.1968
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
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