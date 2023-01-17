Собянина (Бардина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1932
Дата смерти17.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собянин Иван Яковлевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.06.1968
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область