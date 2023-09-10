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Зудов Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1938

Дата смерти

10.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938

Отец: Зудов Андрей Андреевич

Мать: Зудова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудова Родионова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Зудова (Пределина) Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зудова (Пределина) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудов Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Зудова (Пределина) Тамара Николаевна

Смерть
10.11.1980

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