Зудов Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1938
Дата смерти10.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938
Отец: Зудов Андрей Андреевич
Мать: Зудова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудова Родионова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Зудова (Пределина) Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудов Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Зудова (Пределина) Тамара Николаевна
Смерть
10.11.1980