Зудова (Пределина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудова (Пределина) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1936

Дата смерти

28.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1936

Отец: Пределин Николай Иванович

Мать: Пределина (Тимшина) Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудова Родионова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Зудов Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зудов Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудов Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Зудов Геннадий Андреевич

Смерть
28.03.2007

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