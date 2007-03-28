Зудова (Пределина) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1936
Дата смерти28.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудова Родионова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Зудов Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудов Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Зудов Геннадий Андреевич
Смерть
28.03.2007