Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна
женский, родилась 04.03.1927, Бердянск
умерла 26.04.2013, Днепр, Дніпропетровська область
ОтецИзвеков Гавриил Степанович24.03.1900 г.р.
МатьИзвекова (Артамонова) Елена Анисимовна21.05.1905 г.р.
Супруги
Неизвестно Александр Степанович20.12.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.2013
Днепр, Дніпропетровська область