Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна 04.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лурье (Извекова) Евгения Гавриловна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 04.03.1927, Бердянск

умерла 26.04.2013, Днепр, Дніпропетровська область

Отец
Извеков Гавриил Степанович24.03.1900 г.р.
Мать
Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна21.05.1905 г.р.
Супруги
Неизвестно Александр Степанович20.12.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1927

Отец: Извеков Гавриил Степанович

Мать: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Александр Степанович

Место жительства
Неизвестно

Смерть
26.04.2013
Днепр, Дніпропетровська область

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