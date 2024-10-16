Субботина (Батракова) Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Батракова) Екатерина Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1854 ст.
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Муж: Субботин Иван Егорович

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
жених - дер. Косогоры крестьянин, 24 года, 1 браком, правосл невеста - дер. Клопов умершего крестьянина Онуфрия Батракова дочь девица, 20 лет, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 314 стр 75 №28

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