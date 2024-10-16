Субботина (Батракова) Екатерина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1854 ст.
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
жених - дер. Косогоры крестьянин, 24 года, 1 браком, правосл невеста - дер. Клопов умершего крестьянина Онуфрия Батракова дочь девица, 20 лет, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 314 стр 75 №28