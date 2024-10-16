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Субботин Иван Егорович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.08.1850 ст.

Дата смерти

27.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850 ст.

Отец: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Мать: не указана

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
08.10.1913 выдана справка для выдачи свидетельства Источник: ГАПК (АП) Ф 37 Оп 1 Д 210 стр 63 № 181
Крещение
27.08.1850 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - тех же господ (Князей Голицыных) Иван Васильевич Субботин (дядя, двоюродный брат отца)
Упоминание
01.05.1858 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
7 лет 8 месяцев / 2 месяца по предыдущей ревизии ГАПК АП Ф 111 оп1 д 1921 стр 124 №119/ 124 по предыдущей ревизии
Восприемник
22.11.1861 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В у Михаила Павловича Вяткина дер.Косогоры ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 546а №247 стр 282
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Жена: Субботина (Батракова) Екатерина Онуфриевна

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
жених - дер. Косогоры крестьянин, 24 года, 1 браком, правосл невеста - дер. Клопов умершего крестьянина Онуфрия Батракова дочь девица, 20 лет, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 314 стр 75 №28
Смерть
27.11.1916 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Деревни Косогоры крестьянин 66 лет, от старости Погребён на приходском кладбище 29.11.1916 Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 476а стр 49 №___

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