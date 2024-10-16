Субботин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения25.08.1850 ст.
Дата смерти27.11.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
25.08.1850 ст.
Отец: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Мать: не указана
08.10.1913 выдана справка для выдачи свидетельства Источник: ГАПК (АП) Ф 37 Оп 1 Д 210 стр 63 № 181
Крещение
27.08.1850 ст.
В - тех же господ (Князей Голицыных) Иван Васильевич Субботин (дядя, двоюродный брат отца)
Упоминание
01.05.1858 ст.
7 лет 8 месяцев / 2 месяца по предыдущей ревизии ГАПК АП Ф 111 оп1 д 1921 стр 124 №119/ 124 по предыдущей ревизии
Восприемник
22.11.1861 ст.
В у Михаила Павловича Вяткина дер.Косогоры ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 546а №247 стр 282
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
жених - дер. Косогоры крестьянин, 24 года, 1 браком, правосл невеста - дер. Клопов умершего крестьянина Онуфрия Батракова дочь девица, 20 лет, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 314 стр 75 №28
Смерть
27.11.1916 ст.
Деревни Косогоры крестьянин 66 лет, от старости Погребён на приходском кладбище 29.11.1916 Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 476а стр 49 №___