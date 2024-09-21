Мотасова Незнаю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Прокофий Георгиевич[2]
Отец ребёнка: Мотасов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Андрей Георгиевич[4]
Отец ребёнка: Мотасов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова (Мотасова) Александра Георгиевна[3]
Отец ребёнка: Мотасов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотасов Георгий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мотасов Роман Георгиевич[1]
Отец ребёнка: Мотасов Георгий
Смерть
Неизвестно