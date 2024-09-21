Мотасова Незнаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотасова Незнаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Прокофий Георгиевич[2]

Отец ребёнка: Мотасов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Андрей Георгиевич[4]

Отец ребёнка: Мотасов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова (Мотасова) Александра Георгиевна[3]

Отец ребёнка: Мотасов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотасов Георгий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мотасов Роман Георгиевич[1]

Отец ребёнка: Мотасов Георгий

Смерть
Неизвестно

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