Мотасов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотасов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Роман Георгиевич[1]

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотасова Незнаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Прокофий Георгиевич[2]

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Александра Георгиевна[3]

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Андрей Георгиевич[4]

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Смерть
Неизвестно
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