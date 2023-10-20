Мотасов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Роман Георгиевич[1]
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотасова Незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Прокофий Георгиевич[2]
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Александра Георгиевна[3]
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Андрей Георгиевич[4]
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Смерть
Неизвестно