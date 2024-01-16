Коровкина Агриппина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Агриппина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коровкин Андриян Иванович

Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Иван Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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