Коровкина Агриппина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Коровкин Андриян Иванович
Отец ребёнка: Коровкин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно