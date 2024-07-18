Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна

Место рождения

Бовыкино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Подкидышев Андрей Иванович

Мать: не указана

Бовыкино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Кулагин Василий Михайлович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кулагин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кулагин Василий Михайлович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кулагин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кулагин Василий Михайлович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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