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Кулагин Василий Михайлович

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кулагин Михаил Иванович

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кулагин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кулагин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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