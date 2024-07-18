Кулагин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кулагин Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кулагин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кулагин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кулагина (Подкидышева) Клавдия Андреевна
Смерть
Неизвестно