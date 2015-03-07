Омехин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омехин Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Омехин Леонид

Мать: Омехина Ида

Рождение ребёнка
25.05.1981

Сын: Омехин Леонид

Мать ребёнка: Омехина Лариса

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1987

Сын: Омехин Петр

Мать ребёнка: Омехина Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омехина Лариса

Смерть
07.03.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
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