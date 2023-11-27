Омехина (Головкина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омехина (Головкина) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1957

Отец: Головкин Петр

Мать: Головкина Валентина

Рождение ребёнка
25.05.1981

Сын: Омехин Леонид

Отец ребёнка: Омехин Геннадий

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1987

Сын: Омехин Петр

Отец ребёнка: Омехин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омехин Геннадий

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