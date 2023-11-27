Омехина (Головкина) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1957
Отец: Головкин Петр
Мать: Головкина Валентина
Рождение ребёнка
25.05.1981
Сын: Омехин Леонид
Отец ребёнка: Омехин Геннадий
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1987
Сын: Омехин Петр
Отец ребёнка: Омехин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омехин Геннадий