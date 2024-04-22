Омехин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омехин Леонид

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Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

25.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981

Отец: Омехин Геннадий

Мать: Омехина Лариса

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
19.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
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