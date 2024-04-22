Омехин Леонид
Место рождения
Дата рождения25.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Отец: Омехин Геннадий
Мать: Омехина Лариса
Рождение ребёнка
07.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
19.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно