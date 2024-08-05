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Корсакова Фаина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Борис Петрович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Корсаков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Корсаков Борис Петрович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Корсаков Михаил Борисович

Отец ребёнка: Корсаков Борис Петрович

Смерть
Неизвестно

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