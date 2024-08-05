Корсакова Фаина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Сын: Корсаков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Корсаков Борис Петрович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Корсаков Михаил Борисович
Отец ребёнка: Корсаков Борис Петрович
Смерть
Неизвестно