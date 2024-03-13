Плотников Петр Иванович
Место рожденияЧитинская область, Усть-Карымский район, село Мангидай
Дата рождения15.01.1900 ст.
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.01.1900 ст.
Запись № 6
Рождение ребёнка
22.12.1936
Дочь: Стасевич (Плотникова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна
Бабушка говорила, что родилась 21 числа, а записали 22
Смерть
1976