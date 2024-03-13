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Плотников Петр Иванович

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Место рождения

Читинская область, Усть-Карымский район, село Мангидай

Дата рождения

15.01.1900 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1900 ст.

Отец: Плотников Иоанн (Иван) Иоаннович

Мать: Плотникова Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна

Крещение
16.01.1900 ст.
Запись № 6
Рождение ребёнка
22.12.1936

Дочь: Стасевич (Плотникова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна

Бабушка говорила, что родилась 21 числа, а записали 22
Смерть
1976

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