Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мефодий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1936

Дочь: Стасевич (Плотникова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Плотников Петр Иванович

Бабушка говорила, что родилась 21 числа, а записали 22
Смерть
1970

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