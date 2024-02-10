Плотникова (Атавина) Анна Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мефодий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1936
Дочь: Стасевич (Плотникова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Плотников Петр Иванович
Бабушка говорила, что родилась 21 числа, а записали 22
Смерть
1970