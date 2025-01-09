Елагина Ефимья Акимовна Около 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Елагина Ефимья Акимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1804

умерла После 1858

Супруги
Елагин Филипп Харитонович14.11.1808 ст. г.р.
Дети
Елагин Иван Филиппович19.07.1825 ст. г.р.
Елагин Семен Филиппович19.07.1825 ст. г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Филипп Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
19.07.1825 ст.

Сын: Елагин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
19.07.1825 ст.

Сын: Елагин Семен Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.07.1828 ст.

Сын: Елагин Кузьма Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.10.1830 ст.

Сын: Елагин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.01.1833 ст.

Дочь: Заишникова (Елагина) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
24.02.1837 ст.

Сын: Елагин Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.04.1839 ст.

Дочь: (Елагина) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.08.1844 ст.

Сын: Елагин Флор Филиппович

Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.