Елагина Ефимья Акимовна
женский, родилась Около 1804
умерла После 1858
Супруги
Елагин Филипп Харитонович14.11.1808 ст. г.р.
Дети
Елагин Иван Филиппович19.07.1825 ст. г.р.
Елагин Семен Филиппович19.07.1825 ст. г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1825 ст.
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
19.07.1825 ст.
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
02.07.1828 ст.
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
04.10.1830 ст.
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
21.01.1833 ст.
Дочь: Заишникова (Елагина) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
24.02.1837 ст.
Сын: Елагин Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
14.04.1839 ст.
Дочь: (Елагина) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Рождение ребёнка
15.08.1844 ст.
Отец ребёнка: Елагин Филипп Харитонович
Смерть
После 1858