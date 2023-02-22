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Решетов Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Решетов Иван Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева (Решетова) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Решетова (Дробашева) Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1883

Сын: Решетов Карп Тихонович

Мать ребёнка: Решетова (Дробашева) Марфа Григорьевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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