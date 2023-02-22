Решетов Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Решетов Иван Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева (Решетова) Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Решетова (Дробашева) Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.1883
Мать ребёнка: Решетова (Дробашева) Марфа Григорьевна
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно