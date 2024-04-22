Козлов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Аркадий

Место рождения

Скуратовские дворики, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

28.08.1920

Дата смерти

26.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Скуратовские дворики, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
26.10.1976
Тула, город Тула, Тульская область
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