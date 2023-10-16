Козлова (Зайцева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1923
Дата смерти09.05.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1923
Отец: Зайцев Александр
Жила в Туле, ул. Скуратовская.
Рождение ребёнка
11.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Аркадий
Рождение ребёнка
16.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Аркадий
Смерть
09.05.1977