Козлова (Зайцева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Зайцева) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1923

Дата смерти

09.05.1977

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1923

Отец: Зайцев Александр

Мать: не указана

Жила в Туле, ул. Скуратовская.
Рождение ребёнка
11.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Аркадий

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Аркадий

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
09.05.1977
Тула, город Тула, Тульская область
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