Ефимия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Алексеев
Упоминание
Неизвестно
1763 – 40 лет, 1769 (ИВ) – 48, указана, как Семенова, 1782 - выбыла, взята из того же погоста Шелтозерской волости Якова Яковлева, 1795 – Ефимия Семенова, 60(1782) лет, умрет в 1786
Смерть
1786