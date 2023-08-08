Ефимия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеев

Упоминание
Неизвестно
1763 – 40 лет, 1769 (ИВ) – 48, указана, как Семенова, 1782 - выбыла, взята из того же погоста Шелтозерской волости Якова Яковлева, 1795 – Ефимия Семенова, 60(1782) лет, умрет в 1786
Смерть
1786
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