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Степан Алексеев

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

?.02.1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Алексей Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: не указана

1769 (ИВ) – 10
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домна Степанова

Мать ребёнка: не указана

1763 – 3, 1769 (ИВ) – 6, указана, как Доминика, 1782 – выбыла, 1795 – 23 (1782), выдана в замужество той же волости деревни Васильевской Пустоши Анику Назарова.
Рождение ребёнка
1763

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: не указана

1769 (ИВ) – 6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Яковлева

Упоминание
Неизвестно
1744 – 17 лет, после ревизии 1723 года рожден, 1763 – 34, 1769 (ИВ) – 44, 1782 – выбыл, записался в Петрозаводское мещанство в 1778 году, 1795 – 67 из мещанства обращенное семейство
Смерть
?.02.1797
февраль 1797, 76 лет
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