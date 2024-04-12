Степан Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти?.02.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яков Степанов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марфа Степанова
1769 (ИВ) – 10
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домна Степанова
1763 – 3, 1769 (ИВ) – 6, указана, как Доминика, 1782 – выбыла, 1795 – 23 (1782), выдана в замужество той же волости деревни Васильевской Пустоши Анику Назарова.
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Степанов
1769 (ИВ) – 6
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Яковлева
Упоминание
Неизвестно
1744 – 17 лет, после ревизии 1723 года рожден, 1763 – 34, 1769 (ИВ) – 44, 1782 – выбыл, записался в Петрозаводское мещанство в 1778 году, 1795 – 67 из мещанства обращенное семейство
Смерть
?.02.1797
февраль 1797, 76 лет