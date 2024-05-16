Куликова Татьяна Родионовна Вычислено 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Татьяна Родионовна

Куликова Татьяна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Куликов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Степанович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Куликова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Степанович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.