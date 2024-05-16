Куликова Татьяна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Куликов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Куликова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно