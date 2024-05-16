Куликов Николай Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Куликов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Куликова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Татьяна Родионовна
Смерть
Неизвестно