Куликов Николай Степанович Вычислено 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Николай Степанович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Куликов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Татьяна Родионовна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Куликова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Татьяна Родионовна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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