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Фирсов Василий Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

02.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Фирсов Федул

Мать: Фирсова Анфусия Петровна

Попал в плен (военное)
С 07.01.1942
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Свердловская обл., Нижне-Салдинский р-н, г. Верхняя Салда Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 1072 сп Судьба: Попал в пл... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1955

Дочь: Кириллова (Фирсова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Фирсова Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.1960

Сын: Фирсов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Фирсова Анфиса Николаевна

Смерть
02.02.1979

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