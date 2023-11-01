Фирсов Василий Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1918
Дата смерти02.02.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Отец: Фирсов Федул
Мать: Фирсова Анфусия Петровна
Попал в плен (военное)
С 07.01.1942
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Свердловская обл., Нижне-Салдинский р-н, г. Верхняя Салда Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 1072 сп Судьба: Попал в пл... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1955
Дочь: Кириллова (Фирсова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Фирсова Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1960
Сын: Фирсов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Фирсова Анфиса Николаевна
Смерть
02.02.1979