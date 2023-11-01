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Фирсов Александр Васильевич
Фирсов Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1960
Пол
Мужской
Отец
Фирсов Василий Федулович
1918 г.р.
Мать
Фирсова Анфиса Николаевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960
Отец:
Фирсов Василий Федулович
Мать:
Фирсова Анфиса Николаевна
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