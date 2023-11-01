Фирсов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1960

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960

Отец: Фирсов Василий Федулович

Мать: Фирсова Анфиса Николаевна

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