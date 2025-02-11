Степан Емельянович
мужской, родился 1822, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья Яковлева1804 г.р.
ОтецЕмельянДо 1802 г.р.
Супруги
Прасковья Иванова1825 г.р.
Дети
Евдоким Степанов1843 г.р.
Акулина Степанова1845 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Емельян
Мать: Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евдоким Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Юртаева Анисья Степановна
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устинья Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно