Степан Емельянович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Емельянович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья Яковлева1804 г.р.
Отец
ЕмельянДо 1802 г.р.
Супруги
Прасковья Иванова1825 г.р.
Дети
Евдоким Степанов1843 г.р.
Акулина Степанова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Емельян

Мать: Авдотья Яковлева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Евдоким Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Юртаева Анисья Степановна

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устинья Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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