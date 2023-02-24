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Анисья Степановна

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Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Степан Емельянович

Мать: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Юртаев Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.12.1874

Сын: Степан Максимов

Отец ребёнка: Юртаев Максим Афанасьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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