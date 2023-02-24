Анисья Степановна
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Степан Емельянович
Мать: не указана
дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
28.05.1873
Рождение ребёнка
11.12.1874
Сын: Степан Максимов
Отец ребёнка: Юртаев Максим Афанасьевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно