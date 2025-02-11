(Гарбунова) Пелагея Ивановна
женский, родилась 03.06.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 19.11.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Иван Тимофеевич17.06.1877 г.р.
МатьГарбунова Анна ИвановнаДо 1884 г.р.
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Рождение
03.06.1904
Отец: Гарбунов Иван Тимофеевич
Мать: Гарбунова Анна Ивановна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.11.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область