Суворов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Анатолий Васильевич

Суворов Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.01.1926

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926

Отец: Суворов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Добавлен предположительно, документального подтверждения родства нет.
Ранение
Неизвестно
510 госпиталь
Призыв на военную службу
13.11.1943
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата и место призыва: 13.11.1943 Переславль-Залесский РВК, Ярославская обл., Переславль-Залесский р-н
Военная служба
С 13.11.1943 по ?.10.1944
Дата призыва: 13.11.1943 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/п 17296 "а" Воинская часть: 1376 сп Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести
Подвиг
24.07.1944
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
в бою 24 июля 1944 года западнее г. Паневеж, действуя мужественно и отважно убил 3 немцев и 1 ранил.
Военная награда
02.08.1944
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 15/н от: 02.08.1944 Издан: 1376 сп 417 сд
Пропал без вести (военное)
?.10.1944
Смерть
?.10.1944
пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.