Суворов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1926
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926
Отец: Суворов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Добавлен предположительно, документального подтверждения родства нет.
Ранение
Неизвестно
510 госпиталь
Призыв на военную службу
13.11.1943
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата и место призыва: 13.11.1943 Переславль-Залесский РВК, Ярославская обл., Переславль-Залесский р-н
Военная служба
С 13.11.1943 по ?.10.1944
Дата призыва: 13.11.1943 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/п 17296 "а" Воинская часть: 1376 сп Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести
Подвиг
24.07.1944
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
в бою 24 июля 1944 года западнее г. Паневеж, действуя мужественно и отважно убил 3 немцев и 1 ранил.
Военная награда
02.08.1944
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 15/н от: 02.08.1944 Издан: 1376 сп 417 сд
Пропал без вести (военное)
?.10.1944
Смерть
?.10.1944
пропал без вести