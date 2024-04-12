Дудкин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.11.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.
Отец: Дудкин Фёдор Дмитриев
Мать: Дудкина Анна Илларионова
родители - тверские карелы, носители дёржанского (зубцовского) диалекта
Бракосочетание
07.02.1897 ст.
Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.
Дочь: Дудкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
14.06.1902
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
29.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
родители - тверские карелы, носители дёржанского (зубцовского) диалекта
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.
Сын: Дудкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Военная служба
С ?.08.1914 ст.
поступил в 145-й пехотный Новочеркасский полк; после ранения служил в 75-ом пехотном Севастопольском полку; позднее служил в 146-й пехотном Царицынском полку
Ранение
02.09.1914 ст.
пулевое ранение в правую руку и правое бедро
Попал в плен (военное)
?.08.1915
Золотая Липа, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
21.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева
Рождение ребёнка
01.09.1918
Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева