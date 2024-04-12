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Дудкин Иван Фёдорович

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.11.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.

Отец: Дудкин Фёдор Дмитриев

Мать: Дудкина Анна Илларионова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
родители - тверские карелы, носители дёржанского (зубцовского) диалекта
Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Жена: Дудкина Ксения Прокопьева

Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Дочь: Дудкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1902

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1907 ст.

Сын: Дудкин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Сын: Дудкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
родители - тверские карелы, носители дёржанского (зубцовского) диалекта
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.

Сын: Дудкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
С ?.08.1914 ст.
поступил в 145-й пехотный Новочеркасский полк; после ранения служил в 75-ом пехотном Севастопольском полку; позднее служил в 146-й пехотном Царицынском полку
Ранение
02.09.1914 ст.
пулевое ранение в правую руку и правое бедро
Попал в плен (военное)
?.08.1915
Золотая Липа, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
21.12.1915 ст.

Сын: Дудкин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1918

Сын: Дудкин Семён Иванович

Мать ребёнка: Дудкина Ксения Прокопьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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