Урусова Анастасия Васильева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусова Анастасия Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Урусов Ефим Егоров1824 г.р.
Дети
Урусов Семён Ефимов1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урусов Ефим Егоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Урусов Семён Ефимов

Отец ребёнка: Урусов Ефим Егоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

139 Семья

Смерть
Неизвестно

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