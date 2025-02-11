Урусова Анастасия Васильева
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Урусов Ефим Егоров1824 г.р.
Дети
Урусов Семён Ефимов1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урусов Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Урусов Семён Ефимов
Отец ребёнка: Урусов Ефим Егоров
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно