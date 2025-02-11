Болгарцев Спиридон Дмитриевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Болгарцев Спиридон Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Болгарцев Дмитрий Яковлевич1814 г.р.
Мать
Болгарцева Екатерина Федоровна1810 г.р.
Дети
Болгарцев Петр Спиридонович1869 г.р.
Ледяева Екатерина Спиридоновна Болгарцева1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Болгарцев Дмитрий Яковлевич

Мать: Болгарцева Екатерина Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болгарцев Иван Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болгарцев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1869

Сын: Болгарцев Петр Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ледяева Екатерина Спиридоновна Болгарцева

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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