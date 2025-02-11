Болгарцев Спиридон Дмитриевич
мужской, родился 1848, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБолгарцев Дмитрий Яковлевич1814 г.р.
МатьБолгарцева Екатерина Федоровна1810 г.р.
Дети
Болгарцев Петр Спиридонович1869 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болгарцев Иван Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болгарцев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Сын: Болгарцев Петр Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ледяева Екатерина Спиридоновна Болгарцева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно