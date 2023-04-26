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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Болгарцев Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Болгарцев Спиридон Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ледяева Екатерина Болгарцева

Отец ребёнка: Болгарцев Спиридон Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болгарцев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Болгарцев Спиридон Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болгарцев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Болгарцев Спиридон Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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