Свиридова (Панюшина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Панюшина) Мария Васильевна

Место рождения

Россия, Тамбовская область

Дата рождения

Между 1905 и 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1860 и 1870 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1925

Отец: Панюшин Василий Дмитриевич

Мать: Панюшина Неизвестно 1

Россия, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Михаил

Украина, г.Одесса
Смерть
Неизвестно
Украина, г.Одесса
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