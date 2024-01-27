Свиридова (Панюшина) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия, Тамбовская область
Дата рожденияМежду 1905 и 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1925
Отец: Панюшин Василий Дмитриевич
Мать: Панюшина Неизвестно 1
Россия, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Михаил
Украина, г.Одесса
Смерть
Неизвестно
Украина, г.Одесса