Панюшина Неизвестно 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанюшина Неизвестно 1

Панюшина Неизвестно 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Панюшин Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич

Россия, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Панюшин Мотвей Васильевич

Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Панюшин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1925

Дочь: Свиридова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич

Россия, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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