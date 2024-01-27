Панюшина Неизвестно 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Панюшин Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич
Россия, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Панюшин Мотвей Васильевич
Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Панюшин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1925
Дочь: Свиридова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Панюшин Василий Дмитриевич
Россия, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно