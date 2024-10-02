Fleischmann Gottfried
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fleischmann Peter
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1860
Рождение ребёнка
13.07.1860
Мать ребёнка: Fleischmann (Erhardt) Charlotte
Рождение ребёнка
10.12.1861
Дочь: (Fleischmann) Catharina
Мать ребёнка: Fleischmann (Erhardt) Charlotte
Смерть
Неизвестно