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Fleischmann Gottfried

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fleischmann Peter

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1860

Жена: Fleischmann (Erhardt) Charlotte

Рождение ребёнка
13.07.1860

Сын: Fleischmann Gottfried

Мать ребёнка: Fleischmann (Erhardt) Charlotte

Рождение ребёнка
10.12.1861

Дочь: (Fleischmann) Catharina

Мать ребёнка: Fleischmann (Erhardt) Charlotte

Смерть
Неизвестно

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