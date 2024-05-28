Яковлев Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Яковлев Корнил Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Сын: Яковлев Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Дочь: Яковлева Соломония Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Дочь: Яковлева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Сын: Яковлев Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Сын: Яковлев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна
Дочь: Яковлева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна
Дочь: Яковлева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна
Сын: Яковлев Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна
Сын: Яковлев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна
Дочь: Гаврилова (Яковлева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна