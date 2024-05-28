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Яковлев Василий Леонтьевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яковлев Леонтий Иванович

Мать: Яковлева Матрона Матфеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
19.02.1861

Жена: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
первый брак
Рождение ребёнка
13.09.1862

Сын: Яковлев Корнил Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.12.1863

Сын: Яковлев Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.07.1865

Дочь: Яковлева Соломония Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1868

Дочь: Яковлева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1868

Сын: Яковлев Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
второй брак
Рождение ребёнка
19.11.1880

Сын: Яковлев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1882

Дочь: Яковлева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1884

Дочь: Яковлева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Яковлев Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Яковлев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Гаврилова (Яковлева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Пожарская) Анастасия Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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