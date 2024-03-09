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Бочкарева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

В с/х переписи 1923 года -35 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1918

Муж: Бочкарев Василий Поликарпович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Бочкарева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович

В с/х переписи 1923 года -5 лет.
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бочкарев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года -3 года.
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Бочкарева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года -2 года.
Смерть
Неизвестно

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