Бочкарева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
В с/х переписи 1923 года -35 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1918
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Бочкарева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович
В с/х переписи 1923 года -5 лет.
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бочкарев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович
В с/х переписи 1923 года -3 года.
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Бочкарева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бочкарев Василий Поликарпович
В с/х переписи 1923 года -2 года.
Смерть
Неизвестно