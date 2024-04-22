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Бочкарев Василий Поликарпович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бочкарев Поликарп Гаврилович

Мать: Бочкарева София Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - 38 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1918

Жена: Бочкарева Наталья

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Бочкарева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бочкарева Наталья

В с/х переписи 1923 года -5 лет.
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бочкарев Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Бочкарева Наталья

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года -3 года.
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Бочкарева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бочкарева Наталья

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года -2 года.
Упоминание
1923
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В подворной карточке № 22 Забайкальской губернии Александро-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке: домохозяин Бочкарев Василий По... Показать все
Арест
10.02.1938
Канский район
Работа или профессия
До 10.02.1938
Зав. складом горючего Канского р-на
Осуждение
14.02.1938
Осуждение: 14 февраля 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Статья: / коллективное дело: Иванов Иван Николаевич (1893) Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
28.02.1938
Канск, город Канск, Красноярский край
расстрелян
Реабилитация осужденного
07.06.1958
Дата реабилитации: 7 июня 1958 г. Реабилитирующий орган: президиумом Красноярского крайсуда Комментарий к аресту: Зав. складом горючего Канского р-на. Архивное дело: П-9577
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