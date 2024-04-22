Бочкарев Василий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти28.02.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
В с/х переписи 1923 года - 38 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1918
Жена: Бочкарева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Бочкарева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бочкарева Наталья
В с/х переписи 1923 года -5 лет.
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бочкарев Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Бочкарева Наталья
В с/х переписи 1923 года -3 года.
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Бочкарева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бочкарева Наталья
В с/х переписи 1923 года -2 года.
Упоминание
1923
В подворной карточке № 22 Забайкальской губернии Александро-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке: домохозяин Бочкарев Василий По... Показать все
Арест
10.02.1938
Канский район
Работа или профессия
До 10.02.1938
Зав. складом горючего Канского р-на
Осуждение
14.02.1938
Осуждение: 14 февраля 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Статья: / коллективное дело: Иванов Иван Николаевич (1893) Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
28.02.1938
Канск, город Канск, Красноярский край
расстрелян
Реабилитация осужденного
07.06.1958
Дата реабилитации: 7 июня 1958 г. Реабилитирующий орган: президиумом Красноярского крайсуда Комментарий к аресту: Зав. складом горючего Канского р-на. Архивное дело: П-9577