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Шека Козьма Иванович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Шека Иван Терентьевич

Мать: Шека Мотрона Константиновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Феодосия Корнеевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шека Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1893

Дочь: (Шека) Фекла Кузминична

Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Шека Михаил Козьмич (Кузьмич)

Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 22.05.1895 Воспреемники: Илларион Федотович Цесарский, Соломия Федоровна Сербат.
Смерть
Неизвестно

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