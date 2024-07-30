Шека Козьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Шека Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Феодосия Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Шека Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна
Рождение ребёнка
23.09.1893
Дочь: (Шека) Фекла Кузминична
Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Шека Михаил Козьмич (Кузьмич)
Мать ребёнка: Шека Феодосия Корнеевна
Крещен 22.05.1895 Воспреемники: Илларион Федотович Цесарский, Соломия Федоровна Сербат.
Смерть
Неизвестно